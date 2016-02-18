«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик Настолько нелепо, что даже прекрасно
«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик Настолько нелепо, что даже прекрасно
«Гордость и предубеждение и зомби», «Образцовый самец — 2», «Трамбо» Пародия на Джейн Остин, Бен Стиллер и Бенедикт Камбербэтч в мире моделей, байопик голливудского сценариста в опале — Алиса Таёжная разбирает новинки проката