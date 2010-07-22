На «Таганской» открылся паб «Овсянка, сэр!» Его открыли владельцы бара «Кот Шрёдiнгера»
Доставка каш проекта Barley&Millet
Каши Barley&Millet: гречка с горчицей и говядиной; овсянка со смородиной и пшёнка с грушей и кокосовым молоком
Доставка каш проекта Barley&Millet Каши Barley&Millet: гречка с горчицей и говядиной; овсянка со смородиной и пшёнка с грушей и кокосовым молоком
Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!
Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!
Кокосово-сливовое печенье. Без вредности! Ух, ну и времена. У кого непереносимость лактозы, кто с глютеном поссорился, кто с сахаром.