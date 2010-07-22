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На «Таганской» открылся паб «Овсянка, сэр!»

Его открыли владельцы бара «Кот Шрёдiнгера»

На «Таганской» открылся паб «Овсянка, сэр!»
Его открыли владельцы бара «Кот Шрёдiнгера»

Доставка каш проекта Barley&Millet

Каши Barley&Millet: гречка с горчицей и говядиной; овсянка со смородиной и пшёнка с грушей и кокосовым молоком

Доставка каш проекта Barley&Millet
Каши Barley&Millet: гречка с горчицей и говядиной; овсянка со смородиной и пшёнка с грушей и кокосовым молоком

Жареные бананы С клубникой и ванильным мороженым вкуснее!

Жареные бананы
С клубникой и ванильным мороженым вкуснее!

Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!

Овсяные маффины с вишней
Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!

Кокосово-сливовое печенье. Без вредности! Ух, ну и времена. У кого непереносимость лактозы, кто с глютеном поссорился, кто с сахаром.

Кокосово-сливовое печенье. Без вредности!
Ух, ну и времена. У кого непереносимость лактозы, кто с глютеном поссорился, кто с сахаром.