Не только ради денег В конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...