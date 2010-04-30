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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кому принадлежат мировые богатства

С 2010 года богатейшие люди ежегодно увеличивали свое состояние в среднем на 13 %

Кому принадлежат мировые богатства

Не только ради денег
Не только ради денег В&nbsp;конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в&nbsp;Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в&nbsp;рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...
Не только ради денег

Не только ради денег
В&nbsp;конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в&nbsp;Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в&nbsp;рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...