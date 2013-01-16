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Новости

Ozon потратит на лояльность клиентов 1 млрд рублей

Лояльность будет направлена на женщин 25-45 лет

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Новости

Ozon потратит на лояльность клиентов 1 млрд рублей Лояльность будет направлена на женщин 25-45 лет

Новости

Виктор Вексельберг и Александр Мамут займутся интернет-магазинами

Уже этой весной их компания «СПСР-Экспресс» начнёт предоставлять услуги по аутсорсингу

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Новости

Виктор Вексельберг и Александр Мамут займутся интернет-магазинами Уже этой весной их компания «СПСР-Экспресс» начнёт предоставлять услуги по аутсорсингу

Новости

Ozon займётся созданием и обслуживанием интернет-магазинов компаний

Компания предоставит зарубежным брендам пакет услуг

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Новости

Ozon займётся созданием и обслуживанием интернет-магазинов компаний Компания предоставит зарубежным брендам пакет услуг