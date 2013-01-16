Новости
Ozon потратит на лояльность клиентов 1 млрд рублей
Лояльность будет направлена на женщин 25-45 лет
Новости
Ozon потратит на лояльность клиентов 1 млрд рублей Лояльность будет направлена на женщин 25-45 лет
Новости
Виктор Вексельберг и Александр Мамут займутся интернет-магазинами
Уже этой весной их компания «СПСР-Экспресс» начнёт предоставлять услуги по аутсорсингу
Новости
Виктор Вексельберг и Александр Мамут займутся интернет-магазинами Уже этой весной их компания «СПСР-Экспресс» начнёт предоставлять услуги по аутсорсингу
Новости
Ozon займётся созданием и обслуживанием интернет-магазинов компаний
Компания предоставит зарубежным брендам пакет услуг
Новости