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Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
Что нового
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИThe Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
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Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
Что нового

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис

Как компании нанимают сотрудников в России
Работа
Как компании нанимают сотрудников в РоссииСтресс-тест в «Альфа-банке», глубокое интервью в Danone и лингвистические испытания в PwC — The Village выяснил, как оценивают кандидатов на работу в известных компаниях
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Как компании нанимают сотрудников в России
Работа

Как компании нанимают сотрудников в России Стресс-тест в «Альфа-банке», глубокое интервью в Danone и лингвистические испытания в PwC — The Village выяснил, как оценивают кандидатов на работу в известных компаниях

Новости

ЛГБТ-активисты предъявили свои требования к партнёрам Олимпиады в Сочи

Они хотят, чтобы спонсоры отказались от поддержки предстоящих Олимпийских игр и высказались в защиту гей-движения в России

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Новости

ЛГБТ-активисты предъявили свои требования к партнёрам Олимпиады в Сочи Они хотят, чтобы спонсоры отказались от поддержки предстоящих Олимпийских игр и высказались в защиту гей-движения в России

Производственный процесс: Как делают косметику
Как это работает
Производственный процесс: Как делают косметикуH&F посетил косметическую фабрику «Свобода», где делают кремы, мыло и зубную пасту.
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Производственный процесс: Как делают косметику
Как это работает

Производственный процесс: Как делают косметику H&F посетил косметическую фабрику «Свобода», где делают кремы, мыло и зубную пасту.