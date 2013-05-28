Что нового
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИThe Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Что нового
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Работа
Как компании нанимают сотрудников в РоссииСтресс-тест в «Альфа-банке», глубокое интервью в Danone и лингвистические испытания в PwC — The Village выяснил, как оценивают кандидатов на работу в известных компаниях
Работа
Как компании нанимают сотрудников в России Стресс-тест в «Альфа-банке», глубокое интервью в Danone и лингвистические испытания в PwC — The Village выяснил, как оценивают кандидатов на работу в известных компаниях
Новости
ЛГБТ-активисты предъявили свои требования к партнёрам Олимпиады в Сочи
Они хотят, чтобы спонсоры отказались от поддержки предстоящих Олимпийских игр и высказались в защиту гей-движения в России
Новости
ЛГБТ-активисты предъявили свои требования к партнёрам Олимпиады в Сочи Они хотят, чтобы спонсоры отказались от поддержки предстоящих Олимпийских игр и высказались в защиту гей-движения в России
Как это работает
Производственный процесс: Как делают косметикуH&F посетил косметическую фабрику «Свобода», где делают кремы, мыло и зубную пасту.
Как это работает