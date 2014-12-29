16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Как гулять с собакой (в том числе чужой) во время эпидемии коронавируса
Как гулять с собакой (в том числе чужой) во время эпидемии коронавируса И что делать, если сосед на карантине попросил выгулять питомца
Как гулять с собакой (в том числе чужой) во время эпидемии коронавируса

Как гулять с собакой (в том числе чужой) во время эпидемии коронавируса
И что делать, если сосед на карантине попросил выгулять питомца

Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек

А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду

Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек
А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду

Для болельщиков-гомосексуалов составят памятку к ЧМ-2018

Она расскажет им, как вести себя в России во время чемпионата

Для болельщиков-гомосексуалов составят памятку к ЧМ-2018
Она расскажет им, как вести себя в России во время чемпионата

МВД опубликовало памятку по безопасным селфи

Как отмечают правоохранители, создание памятки вызвано «участившимися случаями травматизации и даже летального исхода при попытке сделать уникальное селфи»

МВД опубликовало памятку по безопасным селфи
Как отмечают правоохранители, создание памятки вызвано «участившимися случаями травматизации и даже летального исхода при попытке сделать уникальное селфи»

Что делать, если вас задержали на митинге
Что делать, если вас задержали на митинге Не драться, сообщать в службы помощи, требовать составить протокол изъятия вещей — The Village составил памятку митингующим
Что делать, если вас задержали на митинге

Что делать, если вас задержали на митинге
Не драться, сообщать в службы помощи, требовать составить протокол изъятия вещей — The Village составил памятку митингующим