Как гулять с собакой (в том числе чужой) во время эпидемии коронавируса И что делать, если сосед на карантине попросил выгулять питомца
Как гулять с собакой (в том числе чужой) во время эпидемии коронавируса И что делать, если сосед на карантине попросил выгулять питомца
Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек
А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду
Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду
Для болельщиков-гомосексуалов составят памятку к ЧМ-2018
Она расскажет им, как вести себя в России во время чемпионата
Для болельщиков-гомосексуалов составят памятку к ЧМ-2018 Она расскажет им, как вести себя в России во время чемпионата
МВД опубликовало памятку по безопасным селфи
Как отмечают правоохранители, создание памятки вызвано «участившимися случаями травматизации и даже летального исхода при попытке сделать уникальное селфи»
МВД опубликовало памятку по безопасным селфи Как отмечают правоохранители, создание памятки вызвано «участившимися случаями травматизации и даже летального исхода при попытке сделать уникальное селфи»
Что делать, если вас задержали на митинге Не драться, сообщать в службы помощи, требовать составить протокол изъятия вещей — The Village составил памятку митингующим