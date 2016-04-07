Генпрокуратура засекретила итоги проверки «панамского архива»
В этой утечке, среди прочих, были открыты данные о финансах друга Путина
Ликсутова связали с хищениями по «делу Магнитского» (обновлено)
Газета Süddeutsche Zeitung, которая первой опубликовала у себя «панамский архив», выпустила расследование о заместителе мэра Москвы
Депутат «Единой России» из «Панамского архива» отказался от участия в выборах
Сам Слипенчук утверждает, что уже не является владельцем офшора на Британских Виргинских островах
«Панамский архив» опубликовали в открытом доступе
В нём оказались более 11 тысяч записей об офшорных компаниях россиян
Я помогаю выводить деньги в офшоры The Village поговорил с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей
Владимир Путин — о «Панамском архиве» (обновлено)
Президент назвал его «попыткой раскачать ситуацию изнутри»
США хотят расширить санкции против России из-за «Панамского архива»
Американское министерство финансов уже изучает, кто и как помогал стране обходить экономические ограничения