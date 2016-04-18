Генпрокуратура проверяет замминистра МВД из-за «панамского архива»
Также проверят компанию сына другого заместителя ведомства
«Панамский архив» опубликовали в открытом доступе
В нём оказались более 11 тысяч записей об офшорных компаниях россиян
Сколько россиян ничего не слышали о «панамском скандале»
«Левада-центр» провёл опрос и выяснил, сколько россиян ничего не знают об офшорах друзей президента
Я помогаю выводить деньги в офшоры The Village поговорил с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей