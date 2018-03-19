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Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta
Открытия недели
Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & PizzettaВсе открытия — в регулярной подборке The Village
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Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta
Открытия недели

Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta Все открытия — в регулярной подборке The Village

Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве
Новое
Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в МосквеКак семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России
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Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве
Новое

Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве Как семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России

Новости

В России появятся лапшичные Panda Express

Развитием сети займется владелец «Шоколадницы» Александр Колобов

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Новости

В России появятся лапшичные Panda Express Развитием сети займется владелец «Шоколадницы» Александр Колобов