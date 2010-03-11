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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В парке Горького пройдет музыкальное шоу с пантомимой

Спектакль Варшавского центра пантомимы воссоздаст сцены из фильма «Дети райка»

В парке Горького пройдет музыкальное шоу с пантомимой

Неолимпийские Игры
Неолимпийские Игры В Мафию уже не первый сезон играют по телевизору. Твистер — самый распространенный вид коммуникации между людьми на пикниках и домашних вечеринках. Скрэбл для многих заменил воскресную программу по самообразованию, а после выхода в прошлом году «Бесславных ублюдков» Тарантино, едва ли не на каждом лбу успел&nbsp;повисеть&nbsp;цветной стикер с именем Майкла Джексона или Кинг Конга. Look...
Неолимпийские Игры

Неолимпийские Игры
В Мафию уже не первый сезон играют по телевизору. Твистер — самый распространенный вид коммуникации между людьми на пикниках и домашних вечеринках. Скрэбл для многих заменил воскресную программу по самообразованию, а после выхода в прошлом году «Бесславных ублюдков» Тарантино, едва ли не на каждом лбу успел&nbsp;повисеть&nbsp;цветной стикер с именем Майкла Джексона или Кинг Конга. Look...