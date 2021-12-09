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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Институт Pantone назвал цвет 2022 года
9 декабря 2021

Институт Pantone назвал цвет 2022 года

Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов
ПРОМО
12 августа 2021

Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов

Pantone назвал сразу два цвета для 2021 года. Они отражают силу и оптимизм
10 декабря 2020

Pantone назвал сразу два цвета для 2021 года. Они отражают силу и оптимизм

Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год
Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год Какой выберете вы?
Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год

Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год
Какой выберете вы?

Pantone назвал цвет 2020 года

Им стал синий, каким его любил Ив Кляйн

Pantone назвал цвет 2020 года

Дизайнеры интерьера — о новом цвете 2018 года
Дизайнеры интерьера — о новом цвете 2018 года Делаем ставки, каким будет цвет года по версии Pantone
Дизайнеры интерьера — о новом цвете 2018 года

Дизайнеры интерьера — о новом цвете 2018 года
Делаем ставки, каким будет цвет года по версии Pantone

Мебель и вещи для дома в главном цвете 2017 года
Мебель и вещи для дома в главном цвете 2017 года Компания Pantone назначила главным цветом наступившего года Greenery — цвет свежей зелени. Отличный повод добавить природы в свой интерьер
Мебель и вещи для дома в главном цвете 2017 года

Мебель и вещи для дома в главном цвете 2017 года
Компания Pantone назначила главным цветом наступившего года Greenery — цвет свежей зелени. Отличный повод добавить природы в свой интерьер

12 вещей в главных цветах осени
12 вещей в главных цветах осени Предметы для дома в самых актуальных осенних оттенках: красном, сером, зеленом и синем
12 вещей в главных цветах осени

12 вещей в главных цветах осени
Предметы для дома в самых актуальных осенних оттенках: красном, сером, зеленом и синем

10 вещей для дома в главных цветах 2016 года
10 вещей для дома в главных цветах 2016 года Каждый декабрь компания Pantone объявляет цвет — символ будущего года. В 2016 году ими станут rose quartz и serenity
10 вещей для дома в главных цветах 2016 года

10 вещей для дома в главных цветах 2016 года
Каждый декабрь компания Pantone объявляет цвет — символ будущего года. В 2016 году ими станут rose quartz и serenity