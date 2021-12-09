ПРОМО
12 августа 2021
Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов
Дизайнеры интерьера — о новом цвете 2018 года Делаем ставки, каким будет цвет года по версии Pantone
Дизайнеры интерьера — о новом цвете 2018 года Делаем ставки, каким будет цвет года по версии Pantone
Мебель и вещи для дома в главном цвете 2017 года Компания Pantone назначила главным цветом наступившего года Greenery — цвет свежей зелени. Отличный повод добавить природы в свой интерьер
Мебель и вещи для дома в главном цвете 2017 года Компания Pantone назначила главным цветом наступившего года Greenery — цвет свежей зелени. Отличный повод добавить природы в свой интерьер
12 вещей в главных цветах осени Предметы для дома в самых актуальных осенних оттенках: красном, сером, зеленом и синем
12 вещей в главных цветах осени Предметы для дома в самых актуальных осенних оттенках: красном, сером, зеленом и синем
10 вещей для дома в главных цветах 2016 года Каждый декабрь компания Pantone объявляет цвет — символ будущего года. В 2016 году ими станут rose quartz и serenity