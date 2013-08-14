Papa John’s против «Додо пиццы», нейросеть-собаковод и соцсеть для поколения Z
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Papa John’s против «Додо пиццы», нейросеть-собаковод и соцсеть для поколения Z Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы»
Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит обучать голосового ассистента новым навыкам
«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы» Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит обучать голосового ассистента новым навыкам
В аэропорту Шереметьево открылась пиццерия Papa John's
В терминале «Аэроэкспресса» в аэропорту Шереметьево заработала пиццерия американской сети Papa John's.