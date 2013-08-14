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Papa John’s против «Додо пиццы», нейросеть-собаковод и соцсеть для поколения Z

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Papa John’s против «Додо пиццы», нейросеть-собаковод и соцсеть для поколения Z
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы»

Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит обучать голосового ассистента новым навыкам

«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы»
Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит обучать голосового ассистента новым навыкам

В аэропорту Шереметьево открылась пиццерия Papa John's

В терминале «Аэроэкспресса» в аэропорту Шереметьево заработала пиццерия американской сети Papa John's.

В аэропорту Шереметьево открылась пиццерия Papa John's
В терминале «Аэроэкспресса» в аэропорту Шереметьево заработала пиццерия американской сети Papa John's.