Квартира галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты Сегодня в рубрике "Квартира недели" — апартаменты галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты.
Квартира галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты Сегодня в рубрике "Квартира недели" — апартаменты галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты.
Новое место: «Арт-Академия» В рубрике «Скоро открытие» The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на Красном Октябре.
Новое место: «Арт-Академия» В рубрике «Скоро открытие» The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на Красном Октябре.
Творческие кластеры: Винзавод Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На этот раз — Центр Современного Искусства «Винзавод»: как он устроен и что там происходит.