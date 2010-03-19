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Квартира галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты
Квартира галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты Сегодня в рубрике "Квартира недели" — апартаменты галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты.
Квартира галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты

Квартира галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты
Сегодня в рубрике "Квартира недели" — апартаменты галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты.

Новое место: «Арт-Академия»
Новое место: «Арт-Академия» В рубрике «Скоро открытие»&nbsp;The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и&nbsp;других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на&nbsp;Красном Октябре.
Новое место: «Арт-Академия»

Новое место: «Арт-Академия»
В рубрике «Скоро открытие»&nbsp;The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и&nbsp;других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на&nbsp;Красном Октябре.

Творческие кластеры: Винзавод
Творческие кластеры: Винзавод Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На&nbsp;этот раз&nbsp;— Центр Современного Искусства&nbsp;«Винзавод»: как он&nbsp;устроен и&nbsp;что там происходит.
Творческие кластеры: Винзавод

Творческие кластеры: Винзавод
Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На&nbsp;этот раз&nbsp;— Центр Современного Искусства&nbsp;«Винзавод»: как он&nbsp;устроен и&nbsp;что там происходит.