Новое место: «Арт-Академия» В рубрике «Скоро открытие» The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на Красном Октябре.