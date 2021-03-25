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МЫ В СОЦСЕТЯХ

25 марта 2021

«РБК»: Ограничения на массовые мероприятия в Москве собираются снять к 9 мая

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно

Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая
Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая

Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая
Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»

Работу московского метро ограничат из-за парада Победы

Ограничения будут действовать 7 и 9 мая

Работу московского метро ограничат из-за парада Победы

Проезд Девичьего Поля перекроют в апреле из-за подготовки к параду

Проезд будет перекрыт по будням в апреле

Проезд Девичьего Поля перекроют в апреле из-за подготовки к параду