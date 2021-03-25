Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
Работу московского метро ограничат из-за парада Победы
Ограничения будут действовать 7 и 9 мая
Проезд Девичьего Поля перекроют в апреле из-за подготовки к параду
Проезд будет перекрыт по будням в апреле