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Фоторепортаж
Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве
The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке
Фоторепортаж
Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве
The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке
Город
В июле впервые отметят День Москвы-реки
В честь праздника пройдёт большой парад теплоходов
В июле впервые отметят День Москвы-реки