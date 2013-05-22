На сколько вырос импорт контрафакта в Россию в 2015 году
Таможенники заявляют, что значительная часть подделок поступает из Турции
На сколько вырос импорт контрафакта в Россию в 2015 году Таможенники заявляют, что значительная часть подделок поступает из Турции
В России хотят разрешить параллельный импорт косметики и безалкогольных напитков
Сейчас в соответствующем перечне уже значатся автозапчасти, медицинские изделия и фармацевтическая продукция
В России хотят разрешить параллельный импорт косметики и безалкогольных напитков Сейчас в соответствующем перечне уже значатся автозапчасти, медицинские изделия и фармацевтическая продукция
Медведев поддержал легализацию параллельного импорта
Предполагается, что это приведёт к снижению цен на товары
Медведев поддержал легализацию параллельного импорта Предполагается, что это приведёт к снижению цен на товары
Параллельный импорт в России может быть полностью легализован к 2020 году
Сейчас соответствующее предложение находится на рассмотрении профильных ведомств: ФАС поддерживает легализацию, Минэкономразвития и Минпромторг выступают против
Параллельный импорт в России может быть полностью легализован к 2020 году Сейчас соответствующее предложение находится на рассмотрении профильных ведомств: ФАС поддерживает легализацию, Минэкономразвития и Минпромторг выступают против
«Азбука вкуса» проигнорировала запрет на параллельный импорт
Сеть отказалась от невыгодного ей контракта с официальным поставщиком «Боржоми» IDS Borjomi Russia в пользу другой компании
«Азбука вкуса» проигнорировала запрет на параллельный импорт Сеть отказалась от невыгодного ей контракта с официальным поставщиком «Боржоми» IDS Borjomi Russia в пользу другой компании
В России отменили пошлину на ввоз мобильных устройств и модемов
Однако цены на устройства, скорее всего, останутся прежними
В России отменили пошлину на ввоз мобильных устройств и модемов Однако цены на устройства, скорее всего, останутся прежними
Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли
Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта
Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта
Интернет-магазины обратились к Медведеву с просьбой не вводить параллельный импорт
Также против него на днях выступила и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)