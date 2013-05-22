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Новости

На сколько вырос импорт контрафакта в Россию в 2015 году

Таможенники заявляют, что значительная часть подделок поступает из Турции

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Новости

На сколько вырос импорт контрафакта в Россию в 2015 году Таможенники заявляют, что значительная часть подделок поступает из Турции

Новости

В России хотят разрешить параллельный импорт косметики и безалкогольных напитков

Сейчас в соответствующем перечне уже значатся автозапчасти, медицинские изделия и фармацевтическая продукция

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Новости

В России хотят разрешить параллельный импорт косметики и безалкогольных напитков Сейчас в соответствующем перечне уже значатся автозапчасти, медицинские изделия и фармацевтическая продукция

Новости

Медведев поддержал легализацию параллельного импорта

Предполагается, что это приведёт к снижению цен на товары

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Новости

Медведев поддержал легализацию параллельного импорта Предполагается, что это приведёт к снижению цен на товары

Новости

Параллельный импорт в России может быть полностью легализован к 2020 году

Сейчас соответствующее предложение находится на рассмотрении профильных ведомств: ФАС поддерживает легализацию, Минэкономразвития и Минпромторг выступают против

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Новости

Параллельный импорт в России может быть полностью легализован к 2020 году Сейчас соответствующее предложение находится на рассмотрении профильных ведомств: ФАС поддерживает легализацию, Минэкономразвития и Минпромторг выступают против

Новости

«Азбука вкуса» проигнорировала запрет на параллельный импорт

Сеть отказалась от невыгодного ей контракта с официальным поставщиком «Боржоми» IDS Borjomi Russia в пользу другой компании

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«Азбука вкуса» проигнорировала запрет на параллельный импорт Сеть отказалась от невыгодного ей контракта с официальным поставщиком «Боржоми» IDS Borjomi Russia в пользу другой компании

Новости

В России отменили пошлину на ввоз мобильных устройств и модемов

Однако цены на устройства, скорее всего, останутся прежними

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В России отменили пошлину на ввоз мобильных устройств и модемов Однако цены на устройства, скорее всего, останутся прежними

Новости

Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли

Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта

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Новости

Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта

Новости

Интернет-магазины обратились к Медведеву с просьбой не вводить параллельный импорт

Также против него на днях выступила и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)

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Интернет-магазины обратились к Медведеву с просьбой не вводить параллельный импорт Также против него на днях выступила и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)