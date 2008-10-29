Любимые экстремальные виды спорта российских туристов
Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска
Фигурантам дела о перекраске звезды высотки на Котельнической выплатят компенсации
Общая сумма компенсаций за незаконное уголовное преследование составит более 2 миллионов рублей
Экстремальное потребление Еда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.