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Любимые экстремальные виды спорта российских туристов

Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска

Любимые экстремальные виды спорта российских туристов

Фигурантам дела о перекраске звезды высотки на Котельнической выплатят компенсации

Общая сумма компенсаций за незаконное уголовное преследование составит более 2 миллионов рублей

Фигурантам дела о перекраске звезды высотки на Котельнической выплатят компенсации

Экстремальное потребление Еда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.

Экстремальное потребление