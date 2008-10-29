Любимые экстремальные виды спорта российских туристов
Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска
Любимые экстремальные виды спорта российских туристов Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска
Фигурантам дела о перекраске звезды высотки на Котельнической выплатят компенсации
Общая сумма компенсаций за незаконное уголовное преследование составит более 2 миллионов рублей
Фигурантам дела о перекраске звезды высотки на Котельнической выплатят компенсации Общая сумма компенсаций за незаконное уголовное преследование составит более 2 миллионов рублей
Экстремальное потребление Еда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.