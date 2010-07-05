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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
СПЕЦПРОЕКТ
«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело История онкопсихолога, постижера и тату-мастера
«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
СПЕЦПРОЕКТ

«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
История онкопсихолога, постижера и тату-мастера

Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве

Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве«Поначалу общаться с клиентами было тяжело»

Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве

Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве
«Поначалу общаться с клиентами было тяжело»

На что живут парикмахеры
На что живут парикмахеры Сотрудница московского салона красоты рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут парикмахеры

На что живут парикмахеры
Сотрудница московского салона красоты рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги

В Artplay пройдёт битва парикмахеров

На импровизированный ринг в Artplay выйдут шесть финалистов

В Artplay пройдёт битва парикмахеров

Как работает православная парикмахерская в Петербурге
Как работает православная парикмахерская в Петербурге Иконы на стенах, радио «Воскресение» и отсутствие клиентов — сотрудники православной парикмахерской рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первый месяц работы
Как работает православная парикмахерская в Петербурге

Как работает православная парикмахерская в Петербурге
Иконы на стенах, радио «Воскресение» и отсутствие клиентов — сотрудники православной парикмахерской рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первый месяц работы

Как всё устроено: Работа парикмахера
Как всё устроено: Работа парикмахера Парикмахер, работающий в одном из московских салонов, анонимно рассказал The Village о непривередливых мужчинах, лучших салонах, самых модных причёсках и творческом беспорядке на голове.
Как всё устроено: Работа парикмахера

Как всё устроено: Работа парикмахера
Парикмахер, работающий в одном из московских салонов, анонимно рассказал The Village о непривередливых мужчинах, лучших салонах, самых модных причёсках и творческом беспорядке на голове.

На чай: о размере чаевых в Москве
На чай: о размере чаевых в Москве The Village поговорил с таксистами, официантами, барменами и другими представителями обслуживающего персонала столицы, чтобы выяснить какие суммы в Москве принято оставлять на чай и узнать о максимальной сумме, оставленной в качестве денежного поощрения.
На чай: о размере чаевых в Москве

На чай: о размере чаевых в Москве
The Village поговорил с таксистами, официантами, барменами и другими представителями обслуживающего персонала столицы, чтобы выяснить какие суммы в Москве принято оставлять на чай и узнать о максимальной сумме, оставленной в качестве денежного поощрения.