Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве«Поначалу общаться с клиентами было тяжело»
Слабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве «Поначалу общаться с клиентами было тяжело»
На что живут парикмахеры Сотрудница московского салона красоты рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут парикмахеры Сотрудница московского салона красоты рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
В Artplay пройдёт битва парикмахеров
На импровизированный ринг в Artplay выйдут шесть финалистов
Как работает православная парикмахерская в Петербурге Иконы на стенах, радио «Воскресение» и отсутствие клиентов — сотрудники православной парикмахерской рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первый месяц работы
Как работает православная парикмахерская в Петербурге Иконы на стенах, радио «Воскресение» и отсутствие клиентов — сотрудники православной парикмахерской рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первый месяц работы
Как всё устроено: Работа парикмахера Парикмахер, работающий в одном из московских салонов, анонимно рассказал The Village о непривередливых мужчинах, лучших салонах, самых модных причёсках и творческом беспорядке на голове.
Как всё устроено: Работа парикмахера Парикмахер, работающий в одном из московских салонов, анонимно рассказал The Village о непривередливых мужчинах, лучших салонах, самых модных причёсках и творческом беспорядке на голове.
На чай: о размере чаевых в Москве The Village поговорил с таксистами, официантами, барменами и другими представителями обслуживающего персонала столицы, чтобы выяснить какие суммы в Москве принято оставлять на чай и узнать о максимальной сумме, оставленной в качестве денежного поощрения.