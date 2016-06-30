Какими будут крытые павильоны с американскими горками на ВДНХ
Аттракцион откроется в новом парке развлечений
В «Парке будущего» на ВДНХ построят аттракцион «Метро времени»
Он будет имитировать путешествие в прошлое на поезде метро
Власти оценили строительство парка аттракционов на ВДНХ в 11 миллиардов рублей
Финансирование проекта проведут за счет адресной инвестиционной программы Москвы
На ВДНХ появится филиал Музея мадам Тюссо
Ранее сообщалось, что на ВДНХ появится новый парк аттракционов «Парк будущего»