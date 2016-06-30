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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Какими будут крытые павильоны с американскими горками на ВДНХ

Аттракцион откроется в новом парке развлечений

Какими будут крытые павильоны с американскими горками на ВДНХ

Сколько Москва потратит на благоустройство парков

Больше, чем на программу «Моя улица»

Сколько Москва потратит на благоустройство парков

В «Парке будущего» на ВДНХ построят аттракцион «Метро времени»

Он будет имитировать путешествие в прошлое на поезде метро

В «Парке будущего» на ВДНХ построят аттракцион «Метро времени»

Власти оценили строительство парка аттракционов на ВДНХ в 11 миллиардов рублей

Финансирование проекта проведут за счет адресной инвестиционной программы Москвы

Власти оценили строительство парка аттракционов на ВДНХ в 11 миллиардов рублей

На ВДНХ появится филиал Музея мадам Тюссо

Ранее сообщалось, что на ВДНХ появится новый парк аттракционов «Парк будущего»

На ВДНХ появится филиал Музея мадам Тюссо