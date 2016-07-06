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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Кускове задержали защитников парка

Кроме того, задержан журналист «Дождя»

В Кускове задержали защитников парка

Путин пообещал обсудить с Собяниным вырубку парка «Кусково»

Парк могут частично вырубить для строительства Северо-Восточной хорды

Путин пообещал обсудить с Собяниным вырубку парка «Кусково»

Генпрокурора попросили остановить строительство в парке «Кусково»

С такой просьбой к Чайке обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Александр Агеев

Генпрокурора попросили остановить строительство в парке «Кусково»

Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково»
Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково» К митингу в защиту парка The Village попытался разобраться в ситуации, сложившейся из-за строительства шестиполосной трассы
Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково»

Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково»
К митингу в защиту парка The Village попытался разобраться в ситуации, сложившейся из-за строительства шестиполосной трассы