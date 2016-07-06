Путин пообещал обсудить с Собяниным вырубку парка «Кусково»
Парк могут частично вырубить для строительства Северо-Восточной хорды
Генпрокурора попросили остановить строительство в парке «Кусково»
С такой просьбой к Чайке обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Александр Агеев
Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково» К митингу в защиту парка The Village попытался разобраться в ситуации, сложившейся из-за строительства шестиполосной трассы