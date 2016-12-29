В парке «Кусково» ночью 29 декабря разогнали лагерь активистов и задержали 11 человек, которые выступили против вырубки деревьев в парке. Об этом сообщается на сайте телеканала «Дождь».

Активистов задержали из-за неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции. Они организовали лагерь в парке вечером 28 декабря. По сообщениям активистов, на месте находилось более десяти сотрудников полиции и рабочих, которые собирались начать вырубку парка. Также там находились несколько экскаваторов, тракторов и прожекторов.

Кроме того, задержан корреспондент «Дождя» Василий Полонский. Его также обвинили в неподчинении полиции. Он снимал сюжет о вырубке парка «Кусково».

О том, что на месте парка «Кусково» планируют построить шестиполосную трассу, которая соединит Московскую кольцевую автомобильную дорогу и шоссе Энтузиастов, стало известно в мае 2016 года. Местные жители утверждают, что вырубка нарушит экологический баланс района. Также в парке могут убрать несколько детских площадок, места для прогулок и гаражи. Кроме того, работы грозят навредить местному кладбищу и храму, вблизи которых пройдет Северо-Восточная хорда.