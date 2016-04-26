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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

Прийти в «Парк легенд» могут все желающие

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта

Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва

В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта

В «Парке легенд» 9 декабря заработает открытый каток

Здесь будут проходить как регулярные хоккейные матчи, так и массовые катания и развлекательные программы

В «Парке легенд» 9 декабря заработает открытый каток

Район станции метро «Автозаводская» временно сделают пешеходным

Изменения произойдут на время матчей чемпионата мира по хоккею

Район станции метро «Автозаводская» временно сделают пешеходным

В Москве откроют четыре центра для туристов с бесплатным Wi-Fi

Из них три будут постоянными и ещё один — временным

В Москве откроют четыре центра для туристов с бесплатным Wi-Fi