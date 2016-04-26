Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh
Прийти в «Парк легенд» могут все желающие
Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh Прийти в «Парк легенд» могут все желающие
В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта
Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва
В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва
В «Парке легенд» 9 декабря заработает открытый каток
Здесь будут проходить как регулярные хоккейные матчи, так и массовые катания и развлекательные программы
В «Парке легенд» 9 декабря заработает открытый каток Здесь будут проходить как регулярные хоккейные матчи, так и массовые катания и развлекательные программы
Район станции метро «Автозаводская» временно сделают пешеходным
Изменения произойдут на время матчей чемпионата мира по хоккею