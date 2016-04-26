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Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

Прийти в «Парк легенд» могут все желающие

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh
Прийти в «Парк легенд» могут все желающие

В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта

Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва

В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта
Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва

В «Парке легенд» 9 декабря заработает открытый каток

Здесь будут проходить как регулярные хоккейные матчи, так и массовые катания и развлекательные программы

В «Парке легенд» 9 декабря заработает открытый каток
Здесь будут проходить как регулярные хоккейные матчи, так и массовые катания и развлекательные программы

Район станции метро «Автозаводская» временно сделают пешеходным

Изменения произойдут на время матчей чемпионата мира по хоккею

Район станции метро «Автозаводская» временно сделают пешеходным
Изменения произойдут на время матчей чемпионата мира по хоккею

В Москве откроют четыре центра для туристов с бесплатным Wi-Fi

Из них три будут постоянными и ещё один — временным

В Москве откроют четыре центра для туристов с бесплатным Wi-Fi
Из них три будут постоянными и ещё один — временным