На ВДНХ пройдут мастер-классы мексиканских танцев
Также будет работать маркет мексиканской еды
В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки
Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»
В парке «Останкино» открылся бесплатный каток с искусственным льдом
За вход на каток платить на придется, а взять коньки в прокат можно за 250 рублей
В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы
На территории парка летом пройдут 13 открытых показов советских фильмов