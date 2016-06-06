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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Парящий картонный мост на ВДНХ

Инсталляцию создал французский художник Оливье Гросстет

Парящий картонный мост на ВДНХ

Объявлен хедлайнер серии концертов «Неоклассики»

Выступление главной звезды состоится 16 июля

Объявлен хедлайнер серии концертов «Неоклассики»

На ВДНХ пройдут мастер-классы мексиканских танцев

Также будет работать маркет мексиканской еды

На ВДНХ пройдут мастер-классы мексиканских танцев

В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки

Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»

В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки

В парке «Останкино» открылся бесплатный каток с искусственным льдом

За вход на каток платить на придется, а взять коньки в прокат можно за 250 рублей

В парке «Останкино» открылся бесплатный каток с искусственным льдом

В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы

На территории парка летом пройдут 13 открытых показов советских фильмов

В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы