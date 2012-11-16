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Общественные пространства

Парк «Россия» возглавит Иван Демидов

Бывший заместитель министра культуры возглавит общенациональный тематический парк «Россия».

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Общественные пространства

Парк «Россия» возглавит Иван Демидов Бывший заместитель министра культуры возглавит общенациональный тематический парк «Россия».

Инфраструктура

Правительство нашло 200 миллиардов рублей на «Россию в миниатюре»

Минрегион провёл предварительную оценку строительства парка «Россия» в Домодедовском районе Московской области, больше всего затрат потребует создание транспортной инфраструктуры.

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Инфраструктура

Правительство нашло 200 миллиардов рублей на «Россию в миниатюре» Минрегион провёл предварительную оценку строительства парка «Россия» в Домодедовском районе Московской области, больше всего затрат потребует создание транспортной инфраструктуры.