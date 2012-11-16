Общественные пространства
Парк «Россия» возглавит Иван Демидов
Бывший заместитель министра культуры возглавит общенациональный тематический парк «Россия».
Общественные пространства
Парк «Россия» возглавит Иван Демидов Бывший заместитель министра культуры возглавит общенациональный тематический парк «Россия».
Инфраструктура
Правительство нашло 200 миллиардов рублей на «Россию в миниатюре»
Минрегион провёл предварительную оценку строительства парка «Россия» в Домодедовском районе Московской области, больше всего затрат потребует создание транспортной инфраструктуры.
Инфраструктура