Парк «Россия» возглавит Иван Демидов Бывший заместитель министра культуры возглавит общенациональный тематический парк «Россия».
Генеральным директором государственной автономной организации «Дирекция парка „Россия“» станет бывший заместитель министра культуры Иван Демидов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области по вопросам культуры Сергея Перова.
Приказ о назначении Демидова министр культуры Московской области Олег Рожнов подпишет в четверг, 16 января. После этого Демидова официально представят в новой должности в областном Минкульте.
Иван Демидов стал известен в 1990-е годы, когда вёл популярную телепрограмму «МузОбоз». После этого он занимал должности начальника идеологического управления политдепартамента «Единой России» и заместителя министра культуры.
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