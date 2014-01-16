Генеральным директором государственной автономной организации «Дирекция парка „Россия“» станет бывший заместитель министра культуры Иван Демидов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области по вопросам культуры Сергея Перова.

Приказ о назначении Демидова министр культуры Московской области Олег Рожнов подпишет в четверг, 16 января. После этого Демидова официально представят в новой должности в областном Минкульте.

Иван Демидов стал известен в 1990-е годы, когда вёл популярную телепрограмму «МузОбоз». После этого он занимал должности начальника идеологического управления политдепартамента «Единой России» и заместителя министра культуры.