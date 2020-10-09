9 октября 2020
Отменить ЕГЭ и освободить учителей от бумажной работы: «Партия Роста» предложила свою реформу образования
СМИ рассказали о новых кандидатах в соперники Путина на выборах
Социологи считают, что шансы соперников крайне малы
В Москве избили кандидата в муниципальные депутаты от «Партии роста»
Инцидент произошел на встрече жителей Лосиноостровского района с кандидатами от «Единой России»
Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов
После 18 сентября Premium Publishing вернётся к вопросу о работе Соколовой в Esquire
«Правое дело» переименуется в «Партию роста»
Новую символику партии разрабатывал создатель брендов Shell и BP