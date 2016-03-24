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Новости

СМИ рассказали о новых кандидатах в соперники Путина на выборах

Социологи считают, что шансы соперников крайне малы

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Новости

СМИ рассказали о новых кандидатах в соперники Путина на выборах Социологи считают, что шансы соперников крайне малы

Новости

В Москве избили кандидата в муниципальные депутаты от «Партии роста»

Инцидент произошел на встрече жителей Лосиноостровского района с кандидатами от «Единой России»

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Новости

В Москве избили кандидата в муниципальные депутаты от «Партии роста» Инцидент произошел на встрече жителей Лосиноостровского района с кандидатами от «Единой России»

Ситуация

Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов

После 18 сентября Premium Publishing вернётся к вопросу о работе Соколовой в Esquire

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Ситуация

Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов После 18 сентября Premium Publishing вернётся к вопросу о работе Соколовой в Esquire

Ситуация

«Правое дело» переименуется в «Партию роста»

Новую символику партии разрабатывал создатель брендов Shell и BP

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Ситуация

«Правое дело» переименуется в «Партию роста» Новую символику партии разрабатывал создатель брендов Shell и BP