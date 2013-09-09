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Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве
Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве или как Москва опять не стала культурной столицей
Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве

Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве
или как Москва опять не стала культурной столицей

Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта

Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта
На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.