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Люди в городе
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра
Люди в городе
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра