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Поглощение Path, новая покупка Apple и влияние цинизма на доходы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Поглощение Path, новая покупка Apple и влияние цинизма на доходы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Apple собирается купить социальную сеть Path
Программу планируется встроить в Apple Message App
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Apple собирается купить социальную сеть Path Программу планируется встроить в Apple Message App
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Индонезийцы возмутились, что Path приняла инвестиции от Bakrie Global Group
Компанию считают причастной к катастрофическим оползням на территории страны
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Индонезийцы возмутились, что Path приняла инвестиции от Bakrie Global Group Компанию считают причастной к катастрофическим оползням на территории страны
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Корейский сервис для влюблённых Between получил от инвесторов $3 млн
Парочки могут обмениваться сообщениями и откровенными фотографиями
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