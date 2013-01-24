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Новости

Поглощение Path, новая покупка Apple и влияние цинизма на доходы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Поглощение Path, новая покупка Apple и влияние цинизма на доходы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Apple собирается купить социальную сеть Path

Программу планируется встроить в Apple Message App

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Новости

Apple собирается купить социальную сеть Path Программу планируется встроить в Apple Message App

Новости

Индонезийцы возмутились, что Path приняла инвестиции от Bakrie Global Group

Компанию считают причастной к катастрофическим оползням на территории страны

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Новости

Индонезийцы возмутились, что Path приняла инвестиции от Bakrie Global Group Компанию считают причастной к катастрофическим оползням на территории страны

Новости

Корейский сервис для влюблённых Between получил от инвесторов $3 млн

Парочки могут обмениваться сообщениями и откровенными фотографиями

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Новости

Корейский сервис для влюблённых Between получил от инвесторов $3 млн Парочки могут обмениваться сообщениями и откровенными фотографиями