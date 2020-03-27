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В Москве вырос спрос на оружие и патроны

Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов

В Москве вырос спрос на оружие и патроны
Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов