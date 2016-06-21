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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике

Документ закрепляет в законодательстве понятие «цифровые деньги»

В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике

Самые активные депутаты Госдумы

Треть парламентариев не участвовали в законотворчестве

Самые активные депутаты Госдумы

В Госдуме не поддержали идею сажать за ввоз санкционных продуктов

Вместо этого в нижней палате парламента предложили штрафовать нарушителей

В Госдуме не поддержали идею сажать за ввоз санкционных продуктов

В Гражданский кодекс внесли поправки, касающиеся финансовых сделок

Они вступят в силу с 1 июня 2018 года

В Гражданский кодекс внесли поправки, касающиеся финансовых сделок

Сажать за организацию «каруселей» на выборах

В Госдуме и Совете Федерации обсуждают соответствующий законопроект

Сажать за организацию «каруселей» на выборах

Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса

Уголовной ответственности за побои не будет, если преступление совершено впервые

Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса