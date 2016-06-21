В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике
Документ закрепляет в законодательстве понятие «цифровые деньги»
В Госдуме не поддержали идею сажать за ввоз санкционных продуктов
Вместо этого в нижней палате парламента предложили штрафовать нарушителей
В Гражданский кодекс внесли поправки, касающиеся финансовых сделок
Они вступят в силу с 1 июня 2018 года
Сажать за организацию «каруселей» на выборах
В Госдуме и Совете Федерации обсуждают соответствующий законопроект
Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса
Уголовной ответственности за побои не будет, если преступление совершено впервые