Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах

«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?

Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва? Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?

Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?
Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие

Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
СПЕЦПРОЕКТ
Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать Как светский обозреватель Павел Вардишвили неделю говорил всем «да»
Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
СПЕЦПРОЕКТ

Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
Как светский обозреватель Павел Вардишвили неделю говорил всем «да»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar