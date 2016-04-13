«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва? Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва? Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие
На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar
За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»