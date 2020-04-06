16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Россиян не будут штрафовать за неоплату коммунальных услуг весь 2020 год

В сфере ЖКХ этому не рады

Россиян не будут штрафовать за неоплату коммунальных услуг весь 2020 год
В сфере ЖКХ этому не рады