Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России
Больше всего изменения затронут людей предпенсионного возраста
Какую пенсию хотели бы получать россияне
За два года запросы жителей России по доходам на пенсии выросли
Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября
Опрос провел «Левада-центр»
Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
Ранее с предложением о смягчении реформы выступил президент Владимир Путин
Какие группы работников в России чаще всего сталкиваются с притеснениями
Специалисты оценили карьерные возможности сотрудников разного пола, возраста и национальности
«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии
Спикер Госдумы выразил сомнения в дальнейшем существовании государственных пенсий
Сколько россиян готовы протестовать против пенсионной реформы
Готовность граждан к протестам достигла посткрымского максимума
В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы
В воскресенье состоится митинг, организованный Либертарианской партией России
Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе
Президент одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно и нельзя избежать
Антон Силуанов — о запуске пенсионной реформы в день старта ЧМ-2018
Министр финансов назвал произошедшее совпадением
В России выявили склонность неработающих пенсионеров к пьянству и депрессиям
К такому выводу пришли в Российском геронтологическом научно-клиническом центре
Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста
Эксперты ВШЭ спрогнозировали продолжительность жизни на пенсии после реформы
Сколько раз в день ютьюб-боты хвалят пенсионную реформу
Свою активность на видеохостинге проявляют не менее 580 аккаунтов
Сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста
К концу переходного периода не дотянуть до пенсии может каждый шестой мужчина
Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы
По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников
Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018
Заявки на акции подавали либертарианцы, «Яблоко» и «Левый фронт»
Как россияне относятся к перспективе продолжения работы на пенсии
Более трети граждан не собираются активно трудиться с наступлением пенсионного возраста
Митрохина задержали у Госдумы за пикет против пенсионной реформы
Главу московского «Яблока» повезли в отдел полиции по Тверскому району
Когда выходят на пенсию за границей? Накануне повышения пенсионного возраста The Village разбирается, как Россия выглядит на фоне других стран
«Ведомости»: Власти готовы смягчить пенсионную реформу в случае протестов
В Кремле обсуждают разные способы минимизации негативной реакции населения
Дмитрий Песков — о данном в 2005 году обещании Путина не поднимать пенсионный возраст
По версии Кремля, президент не виноват в переменах настроения правительства
Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством
В правительстве считают, что нагрузка на членов семьи должна быть равна
Правительство предложило начать повышение пенсионного возраста с 2019 года
Дмитрий Медведев назвал параметры пенсионной реформы
Сколько россиян хотят выходить на пенсию позже
Большинство опрошенных устраивает действующий пенсионный возраст
Медведев пообещал внести в Госдуму поправки о повышении пенсионного возраста
Также премьер-министр опроверг планы правительства изменить ставку НДФЛ
СМИ сообщили о принятии решения поднять пенсионный возраст (обновлено)
Теперь правительство обсуждает конкретные параметры повышения возраста выхода на пенсию