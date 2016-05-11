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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России

Больше всего изменения затронут людей предпенсионного возраста

Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России

Какую пенсию хотели бы получать россияне

За два года запросы жителей России по доходам на пенсии выросли

Какую пенсию хотели бы получать россияне

Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября

Опрос провел «Левада-центр»

Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября

Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу

Ни один депутат не воздержался

Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу

Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Ранее с предложением о смягчении реформы выступил президент Владимир Путин

Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Какие группы работников в России чаще всего сталкиваются с притеснениями

Специалисты оценили карьерные возможности сотрудников разного пола, возраста и национальности

Какие группы работников в России чаще всего сталкиваются с притеснениями

«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии

Спикер Госдумы выразил сомнения в дальнейшем существовании государственных пенсий

«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии

Сколько россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

Готовность граждан к протестам достигла посткрымского максимума

Сколько россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы

В воскресенье состоится митинг, организованный Либертарианской партией России

В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы

Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе

Президент одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно и нельзя избежать

Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе

Антон Силуанов — о запуске пенсионной реформы в день старта ЧМ-2018

Министр финансов назвал произошедшее совпадением

Антон Силуанов — о запуске пенсионной реформы в день старта ЧМ-2018

В России выявили склонность неработающих пенсионеров к пьянству и депрессиям

К такому выводу пришли в Российском геронтологическом научно-клиническом центре

В России выявили склонность неработающих пенсионеров к пьянству и депрессиям

Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста

Эксперты ВШЭ спрогнозировали продолжительность жизни на пенсии после реформы

Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста

Сколько раз в день ютьюб-боты хвалят пенсионную реформу

Свою активность на видеохостинге проявляют не менее 580 аккаунтов

Сколько раз в день ютьюб-боты хвалят пенсионную реформу

Сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста

К концу переходного периода не дотянуть до пенсии может каждый шестой мужчина

Сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста

Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы

По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников

Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы

Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018

Заявки на акции подавали либертарианцы, «Яблоко» и «Левый фронт»

Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018

Как россияне относятся к перспективе продолжения работы на пенсии

Более трети граждан не собираются активно трудиться с наступлением пенсионного возраста

Как россияне относятся к перспективе продолжения работы на пенсии

Митрохина задержали у Госдумы за пикет против пенсионной реформы

Главу московского «Яблока» повезли в отдел полиции по Тверскому району

Митрохина задержали у Госдумы за пикет против пенсионной реформы

Когда выходят на пенсию за границей?
Когда выходят на пенсию за границей? Накануне повышения пенсионного возраста The Village разбирается, как Россия выглядит на фоне других стран
Когда выходят на пенсию за границей?

Когда выходят на пенсию за границей?
Накануне повышения пенсионного возраста The Village разбирается, как Россия выглядит на фоне других стран

«Ведомости»: Власти готовы смягчить пенсионную реформу в случае протестов

В Кремле обсуждают разные способы минимизации негативной реакции населения

«Ведомости»: Власти готовы смягчить пенсионную реформу в случае протестов

Дмитрий Песков — о данном в 2005 году обещании Путина не поднимать пенсионный возраст

По версии Кремля, президент не виноват в переменах настроения правительства

Дмитрий Песков — о данном в 2005 году обещании Путина не поднимать пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством

В правительстве считают, что нагрузка на членов семьи должна быть равна

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством

Правительство предложило начать повышение пенсионного возраста с 2019 года

Дмитрий Медведев назвал параметры пенсионной реформы

Правительство предложило начать повышение пенсионного возраста с 2019 года

Сколько россиян хотят выходить на пенсию позже

Большинство опрошенных устраивает действующий пенсионный возраст

Сколько россиян хотят выходить на пенсию позже

Медведев пообещал внести в Госдуму поправки о повышении пенсионного возраста

Также премьер-министр опроверг планы правительства изменить ставку НДФЛ

Медведев пообещал внести в Госдуму поправки о повышении пенсионного возраста

СМИ сообщили о принятии решения поднять пенсионный возраст (обновлено)

Теперь правительство обсуждает конкретные параметры повышения возраста выхода на пенсию

СМИ сообщили о принятии решения поднять пенсионный возраст (обновлено)

Госдума повысила пенсионный возраст для чиновников

Документ вступит в силу с 1 января 2017 года

Госдума повысила пенсионный возраст для чиновников