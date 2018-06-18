Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России
Больше всего изменения затронут людей предпенсионного возраста
Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России Больше всего изменения затронут людей предпенсионного возраста
Какую пенсию хотели бы получать россияне
За два года запросы жителей России по доходам на пенсии выросли
Какую пенсию хотели бы получать россияне За два года запросы жителей России по доходам на пенсии выросли
Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября
Опрос провел «Левада-центр»
Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября Опрос провел «Левада-центр»
Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу Ни один депутат не воздержался
Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
Ранее с предложением о смягчении реформы выступил президент Владимир Путин
Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет Ранее с предложением о смягчении реформы выступил президент Владимир Путин
Какие группы работников в России чаще всего сталкиваются с притеснениями
Специалисты оценили карьерные возможности сотрудников разного пола, возраста и национальности
Какие группы работников в России чаще всего сталкиваются с притеснениями Специалисты оценили карьерные возможности сотрудников разного пола, возраста и национальности
«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии
Спикер Госдумы выразил сомнения в дальнейшем существовании государственных пенсий
«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии Спикер Госдумы выразил сомнения в дальнейшем существовании государственных пенсий
Сколько россиян готовы протестовать против пенсионной реформы
Готовность граждан к протестам достигла посткрымского максимума
Сколько россиян готовы протестовать против пенсионной реформы Готовность граждан к протестам достигла посткрымского максимума
В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы
В воскресенье состоится митинг, организованный Либертарианской партией России
В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы В воскресенье состоится митинг, организованный Либертарианской партией России
Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе
Президент одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно и нельзя избежать
Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе Президент одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно и нельзя избежать
Антон Силуанов — о запуске пенсионной реформы в день старта ЧМ-2018
Министр финансов назвал произошедшее совпадением
Антон Силуанов — о запуске пенсионной реформы в день старта ЧМ-2018 Министр финансов назвал произошедшее совпадением
В России выявили склонность неработающих пенсионеров к пьянству и депрессиям
К такому выводу пришли в Российском геронтологическом научно-клиническом центре
В России выявили склонность неработающих пенсионеров к пьянству и депрессиям К такому выводу пришли в Российском геронтологическом научно-клиническом центре
Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста
Эксперты ВШЭ спрогнозировали продолжительность жизни на пенсии после реформы
Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста Эксперты ВШЭ спрогнозировали продолжительность жизни на пенсии после реформы
Сколько раз в день ютьюб-боты хвалят пенсионную реформу
Свою активность на видеохостинге проявляют не менее 580 аккаунтов
Сколько раз в день ютьюб-боты хвалят пенсионную реформу Свою активность на видеохостинге проявляют не менее 580 аккаунтов
Сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста
К концу переходного периода не дотянуть до пенсии может каждый шестой мужчина
Сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста К концу переходного периода не дотянуть до пенсии может каждый шестой мужчина
Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы
По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников
Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников
Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018
Заявки на акции подавали либертарианцы, «Яблоко» и «Левый фронт»
Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018 Заявки на акции подавали либертарианцы, «Яблоко» и «Левый фронт»
Как россияне относятся к перспективе продолжения работы на пенсии
Более трети граждан не собираются активно трудиться с наступлением пенсионного возраста
Как россияне относятся к перспективе продолжения работы на пенсии Более трети граждан не собираются активно трудиться с наступлением пенсионного возраста
Митрохина задержали у Госдумы за пикет против пенсионной реформы
Главу московского «Яблока» повезли в отдел полиции по Тверскому району