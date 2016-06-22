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Съёмки
Спишь на ходу: Как носить вещи в пижамном стиле в городе
Сабо и лёгкие рубашки, кружевные топы, свободные сорочки — самые подходящие вещи для летних вечеринок и прогулок
Съёмки
Спишь на ходу: Как носить вещи в пижамном стиле в городе
Сабо и лёгкие рубашки, кружевные топы, свободные сорочки — самые подходящие вещи для летних вечеринок и прогулок