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Новости

В Екатеринбурге из-за марафона перекроют движение и выезд из дворов

Публикуем список улиц, которые будут закрыты 5 августа

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В Екатеринбурге из-за марафона перекроют движение и выезд из дворов
Новости

В Екатеринбурге из-за марафона перекроют движение и выезд из дворов Публикуем список улиц, которые будут закрыты 5 августа

Новости

Центр Екатеринбурга перекроют 7 декабря для крестного хода

Ход продлится с 11:30 до 12:30

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Новости

Центр Екатеринбурга перекроют 7 декабря для крестного хода Ход продлится с 11:30 до 12:30

Новости

Из-за марафона «Европа-Азия» перекроют несколько улиц

Забег пройдет 6 августа

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Из-за марафона «Европа-Азия» перекроют несколько улиц
Новости

Из-за марафона «Европа-Азия» перекроют несколько улиц Забег пройдет 6 августа

Новости

В Екатеринбурге до осени закроют движение на Мамина-Сибиряка и Азина

На этих улицах проведут ремонт теплосетей

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В Екатеринбурге до осени закроют движение на Мамина-Сибиряка и Азина
Новости

В Екатеринбурге до осени закроют движение на Мамина-Сибиряка и Азина На этих улицах проведут ремонт теплосетей

Новости

Дату открытия улицы Московской снова перенесли из-за плохой погоды

Движение обещают открыть после 20 июля

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Дату открытия улицы Московской снова перенесли из-за плохой погоды
Новости

Дату открытия улицы Московской снова перенесли из-за плохой погоды Движение обещают открыть после 20 июля

Новости

Пестеревский переулок временно закроют

В переулке будут делать пешеходный переход

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Пестеревский переулок временно закроют
Новости

Пестеревский переулок временно закроют В переулке будут делать пешеходный переход

Новости

Перекресток Репина и Посадской в выходные будет закрыт на ремонт

Там будут менять асфальт

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Перекресток Репина и Посадской в выходные будет закрыт на ремонт
Новости

Перекресток Репина и Посадской в выходные будет закрыт на ремонт Там будут менять асфальт

Транспорт

В Екатеринбурге 1 мая закроют центральные улицы и алкомаркеты

Мэрия Екатеринбурга выложила список улиц, которые перекроют

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В Екатеринбурге 1 мая закроют центральные улицы и алкомаркеты
Транспорт

В Екатеринбурге 1 мая закроют центральные улицы и алкомаркеты Мэрия Екатеринбурга выложила список улиц, которые перекроют