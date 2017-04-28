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В Екатеринбурге из-за марафона перекроют движение и выезд из дворов
Публикуем список улиц, которые будут закрыты 5 августа
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В Екатеринбурге из-за марафона перекроют движение и выезд из дворов Публикуем список улиц, которые будут закрыты 5 августа
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Центр Екатеринбурга перекроют 7 декабря для крестного хода Ход продлится с 11:30 до 12:30
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Из-за марафона «Европа-Азия» перекроют несколько улиц Забег пройдет 6 августа
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В Екатеринбурге до осени закроют движение на Мамина-Сибиряка и Азина
На этих улицах проведут ремонт теплосетей
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В Екатеринбурге до осени закроют движение на Мамина-Сибиряка и Азина На этих улицах проведут ремонт теплосетей
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Дату открытия улицы Московской снова перенесли из-за плохой погоды
Движение обещают открыть после 20 июля
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Дату открытия улицы Московской снова перенесли из-за плохой погоды Движение обещают открыть после 20 июля
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Пестеревский переулок временно закроют В переулке будут делать пешеходный переход
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