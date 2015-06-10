«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»
В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси
«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением» В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси
Двух журналистов задержали за репортажи о стрельбе на Лубянке. Одну ударили при обыске
Второму пообещали засунуть видеокамеру в задний проход
Двух журналистов задержали за репортажи о стрельбе на Лубянке. Одну ударили при обыске Второму пообещали засунуть видеокамеру в задний проход
СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве
В нем участвовали около 40 человек
СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве В нем участвовали около 40 человек
Названа причина драки на Хованском кладбище
В ходе драки на Хованском кладбище 14 мая три человека погибли, а более 30 получили травмы
Названа причина драки на Хованском кладбище В ходе драки на Хованском кладбище 14 мая три человека погибли, а более 30 получили травмы
На Хованском кладбище произошла массовая драка со стрельбой Двое человек погибли
В перестрелке в Москве погиб человек (обновлено) Ещё один человек ранен
Полиция возбудила уголовное дело против стрелявшего в Александровском саду
Следствие намерено подать ходатайство об аресте подозреваемого
Полиция возбудила уголовное дело против стрелявшего в Александровском саду Следствие намерено подать ходатайство об аресте подозреваемого
В центре Москвы произошла перестрелка при задержании преступников
Московская полиция после погони и стрельбы задержала группу мужчин на чёрном внедорожнике