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«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»

В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси

«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»
В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси

Двух журналистов задержали за репортажи о стрельбе на Лубянке. Одну ударили при обыске

Второму пообещали засунуть видеокамеру в задний проход

Двух журналистов задержали за репортажи о стрельбе на Лубянке. Одну ударили при обыске
Второму пообещали засунуть видеокамеру в задний проход

СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве

В нем участвовали около 40 человек

СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве
В нем участвовали около 40 человек

Названа причина драки на Хованском кладбище

В ходе драки на Хованском кладбище 14 мая три человека погибли, а более 30 получили травмы

Названа причина драки на Хованском кладбище
В ходе драки на Хованском кладбище 14 мая три человека погибли, а более 30 получили травмы

На Хованском кладбище произошла массовая драка со стрельбой

Двое человек погибли

На Хованском кладбище произошла массовая драка со стрельбой
Двое человек погибли

В перестрелке в Москве погиб человек (обновлено)

Ещё один человек ранен

В перестрелке в Москве погиб человек (обновлено)
Ещё один человек ранен

Полиция возбудила уголовное дело против стрелявшего в Александровском саду

Следствие намерено подать ходатайство об аресте подозреваемого

Полиция возбудила уголовное дело против стрелявшего в Александровском саду
Следствие намерено подать ходатайство об аресте подозреваемого

В центре Москвы произошла перестрелка при задержании преступников

Московская полиция после погони и стрельбы задержала группу мужчин на чёрном внедорожнике

В центре Москвы произошла перестрелка при задержании преступников
Московская полиция после погони и стрельбы задержала группу мужчин на чёрном внедорожнике