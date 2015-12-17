Альфа-банк и банк РПЦ заключили мировое соглашение по иску на 10,5 миллиарда рублей
Судебное делопроизводство прекращено
Центробанк вернул банку РПЦ доступ к электронным платежам
Подозрения в отзыве лицензии не подтвердились
Центробанк снова отключил банк РПЦ от электронных платежей
Банк «Пересвет» опять не может проводить платежи
Банк РПЦ подал иск к Альфа-банку на 10,5 миллиарда рублей (обновлено)
Заявление зарегистрировано 8 февраля
Еще три банка лишились лицензий
Также Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в принадлежащем РПЦ «Пересвете»
Предполагаемая сестра патриарха Кирилла оказалась совладелицей банка «Пересвет»
Сейчас в банке действует временная администрация
Большая часть вкладов в банке РПЦ оказалась не застрахована
Из 22,5 миллиарда рублей пострадавшие вкладчики смогут получить только 7,4 миллиарда
В банке РПЦ зависли миллиарды рублей госкомпаний
Сильнее всего от возможного банкротства «Пересвета» постарадают российские энергохолдинги
Представитель РПЦ — о ситуации с банком «Пересвет»
В Московской патриархии отметили, что ситуация с банком «вряд ли серьезно отразится» на финансовой деятельности РПЦ
Офисы банка РПЦ закрыли «до особого указания»
Ранее Центробанк объявил о введении в «Пересвете» временной администрации
Центробанк ввел временную администрацию в банке РПЦ
Также установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета»
Инвесторы отказались покупать облигации банка РПЦ
Общая номинальная стоимость облигаций составила 2 миллиарда рублей
Банк РПЦ ограничил выдачу вкладов
Клиенты организации могут снимать суммы не более 100 тысяч рублей или 1,5 тысячи долларов
Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-ПетровскомThe Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей
Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском The Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей
Успехи Telegram, печать органов и ребрендинг банка РПЦ
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