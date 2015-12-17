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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Альфа-банк и банк РПЦ заключили мировое соглашение по иску на 10,5 миллиарда рублей

Судебное делопроизводство прекращено

Альфа-банк и банк РПЦ заключили мировое соглашение по иску на 10,5 миллиарда рублей

Центробанк вернул банку РПЦ доступ к электронным платежам

Подозрения в отзыве лицензии не подтвердились

Центробанк вернул банку РПЦ доступ к электронным платежам

Центробанк снова отключил банк РПЦ от электронных платежей

Банк «Пересвет» опять не может проводить платежи

Центробанк снова отключил банк РПЦ от электронных платежей

Банк РПЦ подал иск к Альфа-банку на 10,5 миллиарда рублей (обновлено)

Заявление зарегистрировано 8 февраля

Банк РПЦ подал иск к Альфа-банку на 10,5 миллиарда рублей (обновлено)

Еще три банка лишились лицензий

Также Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в принадлежащем РПЦ «Пересвете»

Еще три банка лишились лицензий

Предполагаемая сестра патриарха Кирилла оказалась совладелицей банка «Пересвет»

Сейчас в банке действует временная администрация

Предполагаемая сестра патриарха Кирилла оказалась совладелицей банка «Пересвет»

Большая часть вкладов в банке РПЦ оказалась не застрахована

Из 22,5 миллиарда рублей пострадавшие вкладчики смогут получить только 7,4 миллиарда

Большая часть вкладов в банке РПЦ оказалась не застрахована

В банке РПЦ зависли миллиарды рублей госкомпаний

Сильнее всего от возможного банкротства «Пересвета» постарадают российские энергохолдинги

В банке РПЦ зависли миллиарды рублей госкомпаний

Представитель РПЦ — о ситуации с банком «Пересвет»

В Московской патриархии отметили, что ситуация с банком «вряд ли серьезно отразится» на финансовой деятельности РПЦ

Представитель РПЦ — о ситуации с банком «Пересвет»

Офисы банка РПЦ закрыли «до особого указания»

Ранее Центробанк объявил о введении в «Пересвете» временной администрации

Офисы банка РПЦ закрыли «до особого указания»

Центробанк ввел временную администрацию в банке РПЦ

Также установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета»

Центробанк ввел временную администрацию в банке РПЦ

Инвесторы отказались покупать облигации банка РПЦ

Общая номинальная стоимость облигаций составила 2 миллиарда рублей

Инвесторы отказались покупать облигации банка РПЦ

Банк РПЦ ограничил выдачу вкладов

Клиенты организации могут снимать суммы не более 100 тысяч рублей или 1,5 тысячи долларов

Банк РПЦ ограничил выдачу вкладов

Банк РПЦ решил развиваться за счёт пенсионных накоплений

В этом ему поможет Россельхозбанк

Банк РПЦ решил развиваться за счёт пенсионных накоплений

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-ПетровскомThe Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском
The Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей

Успехи Telegram, печать органов и ребрендинг банка РПЦ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успехи Telegram, печать органов и ребрендинг банка РПЦ