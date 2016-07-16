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«Никто ничего не говорит, всё остановилось»: Что происходит с застрявшими в Турции россиянами
«Никто ничего не говорит, всё остановилось»: Что происходит с застрявшими в Турции россиянами The Village выяснил, в какой ситуации оказались российские туристы в Турции и оказывается ли им какая-то помощь
«Никто ничего не говорит, всё остановилось»: Что происходит с застрявшими в Турции россиянами

«Никто ничего не говорит, всё остановилось»: Что происходит с застрявшими в Турции россиянами
The Village выяснил, в какой ситуации оказались российские туристы в Турции и оказывается ли им какая-то помощь