Власти Москвы выставили на аукцион кинотеатр «Слава» в Перове
Кинотеатр планируется переделать в культурно-досуговый центр
В Перове и Новогирееве пройдет первая в Москве инклюзивная городская экскурсия
Прогулка начнется в Музее Вадима Сидура и пройдет в сопровождении джазового оркестра
В Музее Вадима Сидура пройдет концерт тихой музыки Silent Music Consort
Мероприятие пройдет 13 июля
Главу Перова задержали при получении миллиона рублей по мошеннической схеме
На него завели уголовное дело
Владелец снесённого павильона выиграл дело против властей
Теперь он может восстановить торговую точку на том же месте
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В Перове открылось кафе мексиканской кухни Taco & Co
Владелец кафе ранее работал в американском заведении мексиканской кухни Taco Bell