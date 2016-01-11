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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Власти Москвы выставили на аукцион кинотеатр «Слава» в Перове

Кинотеатр планируется переделать в культурно-досуговый центр

Власти Москвы выставили на аукцион кинотеатр «Слава» в Перове

В Перове и Новогирееве пройдет первая в Москве инклюзивная городская экскурсия

Прогулка начнется в Музее Вадима Сидура и пройдет в сопровождении джазового оркестра

В Перове и Новогирееве пройдет первая в Москве инклюзивная городская экскурсия

В Музее Вадима Сидура пройдет концерт тихой музыки Silent Music Consort

Мероприятие пройдет 13 июля

В Музее Вадима Сидура пройдет концерт тихой музыки Silent Music Consort

В Москве арестовали главу управы района Перово

Его обвиняют в мошенничестве

В Москве арестовали главу управы района Перово

Главу Перова задержали при получении миллиона рублей по мошеннической схеме

На него завели уголовное дело

Главу Перова задержали при получении миллиона рублей по мошеннической схеме

Владелец снесённого павильона выиграл дело против властей

Теперь он может восстановить торговую точку на том же месте

Владелец снесённого павильона выиграл дело против властей

«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны

«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В Перове открылось кафе мексиканской кухни Taco & Co

Владелец кафе ранее работал в американском заведении мексиканской кухни Taco Bell

В Перове открылось кафе мексиканской кухни Taco & Co

Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву

Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в МосквуThe Village познакомился с людьми, которые проводят в пути от трёх до восьми часов ежедневно, и расспросил их о жизни, работе и отдыхе

Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву

Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву
The Village познакомился с людьми, которые проводят в пути от трёх до восьми часов ежедневно, и расспросил их о жизни, работе и отдыхе