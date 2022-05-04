В парке Горького пройдёт выставка «Наивное искусство и искусство особенных людей»
На ней покажут десять пар репродукций работ наивных художников и художников, живущих в психоневрологическом интернате
Как устроиться на работу после декрета? Что делать, если настало время искать работу после длительного перерыва
Как устроиться на работу после декрета? Что делать, если настало время искать работу после длительного перерыва
Как пройти собеседование по телефону или по скайпу? The Village узнал, как не испортить впечатление о себе на виртуальной встрече с работодателем
Как пройти собеседование по телефону или по скайпу? The Village узнал, как не испортить впечатление о себе на виртуальной встрече с работодателем
В Москве пройдёт архитектурный фестиваль «Перспектива»
С 22 по 24 апреля в рамках фестиваля пройдёт образовательная программа Syntesis