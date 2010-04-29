«Первомаю возвращают революционный характер»: Как соцсети отреагировали на задержания в Петербурге
На первомайском шествии в Петербурге задержали около 70 человек
«Первомаю возвращают революционный характер»: Как соцсети отреагировали на задержания в Петербурге На первомайском шествии в Петербурге задержали около 70 человек
Как прошла «Монстрация» с абсурдными лозунгами в Москве Обошлось без задержаний
1 мая в Москве пройдет «Монстрация» с абсурдными лозунгами
Акция начнется в 13:00 возле «Краснопресненской»
1 мая в Москве пройдет «Монстрация» с абсурдными лозунгами Акция начнется в 13:00 возле «Краснопресненской»
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии
По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»
Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»
Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных С такой инициативой выступил Минтруд
Первомайское шествие «Монстрация» переезжает в Москву Ежегодная абсурдная пародия на первомайское шествие, несколько лет проводившаяся в Новосибирске, в этом году может пройти в столице
Первомайское шествие «Монстрация» переезжает в Москву Ежегодная абсурдная пародия на первомайское шествие, несколько лет проводившаяся в Новосибирске, в этом году может пройти в столице
Гриль-party! Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.