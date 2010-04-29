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«Первомаю возвращают революционный характер»: Как соцсети отреагировали на задержания в Петербурге

На первомайском шествии в Петербурге задержали около 70 человек

«Первомаю возвращают революционный характер»: Как соцсети отреагировали на задержания в Петербурге
На первомайском шествии в Петербурге задержали около 70 человек

Как прошла «Монстрация» с абсурдными лозунгами в Москве

Обошлось без задержаний

Как прошла «Монстрация» с абсурдными лозунгами в Москве
Обошлось без задержаний

1 мая в Москве пройдет «Монстрация» с абсурдными лозунгами

Акция начнется в 13:00 возле «Краснопресненской»

1 мая в Москве пройдет «Монстрация» с абсурдными лозунгами
Акция начнется в 13:00 возле «Краснопресненской»

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии

По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»

Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии
По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных

С такой инициативой выступил Минтруд

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных
С такой инициативой выступил Минтруд

Первомайское шествие «Монстрация» переезжает в Москву Ежегодная абсурдная пародия на первомайское шествие, несколько лет проводившаяся в Новосибирске, в этом году может пройти в столице

Первомайское шествие «Монстрация» переезжает в Москву
Ежегодная абсурдная пародия на первомайское шествие, несколько лет проводившаяся в Новосибирске, в этом году может пройти в столице

Гриль-party! Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.

Гриль-party!
Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.