«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено)
Брендинг разработало агентство SPN Communications
«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено) Брендинг разработало агентство SPN Communications
В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I
Размеры находки 68 на 68 сантиметров, толщина плиты — 10 сантиметров
В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I Размеры находки 68 на 68 сантиметров, толщина плиты — 10 сантиметров
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства
Юрий Лоза — о 5 миллионах нахлебников в Петербурге
Также он назвал Петра I дурачком за то, что тот перенёс столицу из Москвы
Юрий Лоза — о 5 миллионах нахлебников в Петербурге Также он назвал Петра I дурачком за то, что тот перенёс столицу из Москвы
В Москве появился «цифровой двойник» Петра I
Власти не говорят, где находится табличка с AR-меткой, и обещают приз тому, кто найдёт её первым