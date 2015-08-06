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«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено)

Брендинг разработало агентство SPN Communications

«Бирюзовое северное солнце»: Новый логотип Петербурга (обновлено)
Брендинг разработало агентство SPN Communications

В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I

Размеры находки 68 на 68 сантиметров, толщина плиты — 10 сантиметров

В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I
Размеры находки 68 на 68 сантиметров, толщина плиты — 10 сантиметров

Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир

Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства

Юрий Лоза — о 5 миллионах нахлебников в Петербурге

Также он назвал Петра I дурачком за то, что тот перенёс столицу из Москвы

Юрий Лоза — о 5 миллионах нахлебников в Петербурге
Также он назвал Петра I дурачком за то, что тот перенёс столицу из Москвы

В Москве появился «цифровой двойник» Петра I

Власти не говорят, где находится табличка с AR-меткой, и обещают приз тому, кто найдёт её первым

В Москве появился «цифровой двойник» Петра I
Власти не говорят, где находится табличка с AR-меткой, и обещают приз тому, кто найдёт её первым

В России начали продаваться посвящённые Путину Apple Watch

Caviar также предлагает приобрести часы линий «Империя» и «СССР»

В России начали продаваться посвящённые Путину Apple Watch
Caviar также предлагает приобрести часы линий «Империя» и «СССР»