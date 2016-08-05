СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею
Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»
«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств От чего на самом деле лечат кора дуба и боярышник, на которые призывают перейти российские политики
Вице-спикер Госдумы предложил заменить американские лекарства корой дуба
Также депутат посоветовал пить боярышник
Пользователей соцсетей обяжут помечать ссылки на материалы СМИ-иноагентов
Законопроект внес депутат Петр Толстой
Проверить фильм украинских документалистов «Война ради мира» на законность
С такой просьбой Петр Толстой обратился к генпрокурору и министру культуры
Как и зачем СМИ будут признавать иностранными агентами Разбираем ответные меры России на ситуацию с RT в США
Госдума согласовала критерии признания СМИ иностранными агентами
Компании, которые не выполнят новые требования закона об иностранных агентах, потеряют возможность работать в России
Сделать платное образование для отличников вдвое дешевле
С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Префектура ЮВАО проведет встречи с сетевыми активистами по поводу сноса пятиэтажек
Встречи пройдут с заместителем префекта и депутатом Госдумы от округа Петром Толстым
ФОМ и ВЦИОМ помогут Госдуме в работе над спорными законопроектами
Также социологи будут ежемесячно составлять рейтинги фракций
Петр Толстой — об обвинениях в антисемитизме
Вице-спикер Госдумы заявил, что не говорил о какой-либо национальности
Строительство транспортно-пересадочных узлов «Кузьминки» и «Жулебино» отменено
Против строительства выступали местные жители