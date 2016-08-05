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МЫ В СОЦСЕТЯХ

СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею

Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»

СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею

«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств
«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств От чего на самом деле лечат кора дуба и боярышник, на которые призывают перейти российские политики
«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств

«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств
От чего на самом деле лечат кора дуба и боярышник, на которые призывают перейти российские политики

Вице-спикер Госдумы предложил заменить американские лекарства корой дуба

Также депутат посоветовал пить боярышник

Вице-спикер Госдумы предложил заменить американские лекарства корой дуба

Пользователей соцсетей обяжут помечать ссылки на материалы СМИ-иноагентов

Законопроект внес депутат Петр Толстой

Пользователей соцсетей обяжут помечать ссылки на материалы СМИ-иноагентов

Проверить фильм украинских документалистов «Война ради мира» на законность

С такой просьбой Петр Толстой обратился к генпрокурору и министру культуры

Проверить фильм украинских документалистов «Война ради мира» на законность

Как и зачем СМИ будут признавать иностранными агентами
Как и зачем СМИ будут признавать иностранными агентами Разбираем ответные меры России на ситуацию с RT в США
Как и зачем СМИ будут признавать иностранными агентами

Как и зачем СМИ будут признавать иностранными агентами
Разбираем ответные меры России на ситуацию с RT в США

Госдума согласовала критерии признания СМИ иностранными агентами

Компании, которые не выполнят новые требования закона об иностранных агентах, потеряют возможность работать в России

Госдума согласовала критерии признания СМИ иностранными агентами

Сделать платное образование для отличников вдвое дешевле

С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Сделать платное образование для отличников вдвое дешевле

Префектура ЮВАО проведет встречи с сетевыми активистами по поводу сноса пятиэтажек

Встречи пройдут с заместителем префекта и депутатом Госдумы от округа Петром Толстым

Префектура ЮВАО проведет встречи с сетевыми активистами по поводу сноса пятиэтажек

ФОМ и ВЦИОМ помогут Госдуме в работе над спорными законопроектами

Также социологи будут ежемесячно составлять рейтинги фракций

ФОМ и ВЦИОМ помогут Госдуме в работе над спорными законопроектами

Петр Толстой — об обвинениях в антисемитизме

Вице-спикер Госдумы заявил, что не говорил о какой-либо национальности

Петр Толстой — об обвинениях в антисемитизме

Строительство транспортно-пересадочных узлов «Кузьминки» и «Жулебино» отменено

Против строительства выступали местные жители

Строительство транспортно-пересадочных узлов «Кузьминки» и «Жулебино» отменено