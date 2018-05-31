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Ход конем: Petrov-Vodkin на Адмиралтейском проспекте
Ход конем: Petrov-Vodkin на Адмиралтейском проспекте Русский ресторан без русского китча для туристов и местных
Ход конем: Petrov-Vodkin на Адмиралтейском проспекте

Ход конем: Petrov-Vodkin на Адмиралтейском проспекте
Русский ресторан без русского китча для туристов и местных

На Адмиралтейском проспекте откроется ресторан Petrov-Vodkin

Идеолог проекта Игорь Мельцер описывает формат заведения как русский тапас-бар

На Адмиралтейском проспекте откроется ресторан Petrov-Vodkin
Идеолог проекта Игорь Мельцер описывает формат заведения как русский тапас-бар

Русский музей обнаружил портрет Пушкина от Петрова-Водкина. Работа считалась утраченной

Портрет обнаружили под более поздней картиной художника «Колхозницы»

Русский музей обнаружил портрет Пушкина от Петрова-Водкина. Работа считалась утраченной
Портрет обнаружили под более поздней картиной художника «Колхозницы»

10 главных выставок лета в Петербурге
10 главных выставок лета в Петербурге Ретроспектива Петрова-Водкина в Русском музее, современное искусство Дагестана и масштабный смотр российского стрит-арта
10 главных выставок лета в Петербурге

10 главных выставок лета в Петербурге
Ретроспектива Петрова-Водкина в Русском музее, современное искусство Дагестана и масштабный смотр российского стрит-арта