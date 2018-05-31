Ход конем: Petrov-Vodkin на Адмиралтейском проспекте Русский ресторан без русского китча для туристов и местных
Ход конем: Petrov-Vodkin на Адмиралтейском проспекте Русский ресторан без русского китча для туристов и местных
На Адмиралтейском проспекте откроется ресторан Petrov-Vodkin
Идеолог проекта Игорь Мельцер описывает формат заведения как русский тапас-бар
На Адмиралтейском проспекте откроется ресторан Petrov-Vodkin Идеолог проекта Игорь Мельцер описывает формат заведения как русский тапас-бар
Русский музей обнаружил портрет Пушкина от Петрова-Водкина. Работа считалась утраченной
Портрет обнаружили под более поздней картиной художника «Колхозницы»
Русский музей обнаружил портрет Пушкина от Петрова-Водкина. Работа считалась утраченной Портрет обнаружили под более поздней картиной художника «Колхозницы»
10 главных выставок лета в Петербурге Ретроспектива Петрова-Водкина в Русском музее, современное искусство Дагестана и масштабный смотр российского стрит-арта